Gronau -

Rainer Doetkotte ist als Bürgermeister neuer Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassenstiftung Gronau. Dieses Gremium entscheidet über die Anträge zur Förderung gemeinnütziger Zwecke, so auch am vergangenen Montag. „Über 23 000 Euro stellt die Sparkassenstiftung in 2019 aus ihren Erträgen für sechs Projekte bereit“, berichtet Rainer Doetkotte.