Das muss man sich erstmal verdienen: als Zeichen höchster Wertschätzung durch den Kakao gezogen zu werden. Otto Lohle überkam das am Freitagvormittag, an seinem letzten Arbeitstag vor dem Renteneintritt. Dutzende Weggefährten erschienen im Kulturbüro, um ihm einen guten Start in den neuen Lebensabschnitt zu wünschen. Unter den Gästen: Stefan Busch und Klaus Wiedau, Lohles Mitstreiter der (bereits vor zwei Jahren in Rente gegangenen) Talk- und Comedyshow „Max kommt“. Die beiden weihnachtlich Dekorierten hatten bekannte Advents- und Weihnachtslieder umgedichtet und trugen sie schief, aber voller Inbrunst vor: „O Tannenbaum, der Lohle hat in’n Sack gehau’n“ zum Beispiel. Oder „Stille Nacht, für Lohle ist jetzt Schicht im Schacht. Er will künftig nix mehr tun, nur die morschen Knochen ausruh’n“, oder „Es ist ein Lohl’ entsprungen“.

Foto: Martin Borck

Unwissende Zuhörer hätten durchaus den Eindruck gewinnen können, da wird ein arbeitsscheuer Sack in den Ruhestand getragen. Allerdings: Unter den Gästen war kein Unwissender. Ihnen ist klar, dass Otto Lohle das Gesicht des Kulturbüros war, der kreative Geist, der nicht nur mit an der Wiege des Jazzfestes gestanden hat.

Geschäftsführer Thomas Albers erinnerte sich an seine eigenen Anfänge im Rathaus vor 37 Jahren: „Da gab es schon diesen Sozialarbeiter im Jugendamt. Wenn ich damals gewusst hätte, dass wir einmal fast 15 Jahre gemeinsam im Kulturbüro verbringen würden, ich hätte es nicht geglaubt.“

Albers waren etliche gemeinsame Fahrten im Gedächtnis geblieben, bei denen es stets kreativ zuging. Zum Beispiel als es nach München zu einer Veranstaltung zum Thema Kultur und Kinder ging. „Daraus haben wir die ,Kulturstrolche‘ in Gronau entwickelt.“ Auf einer Fahrt nach Aalen entstand („im Bulli bei 145 km/h“) die Idee für den Freundeskreis des Rock’n’Popmuseums, so Albers weiter. Die „Nachteinblicke“, die Reihe Klangkosmos Weltmusik, das jüngste Kunstwerk am Kreisverkehr, das in dieser Woche acht Jahre nach den ersten Plänen verwirklicht wurde – bei alldem hatte Lohle die Finger im Spiel. „Du warst wie der rechte Läufer in der Fußball-WM-Mannschaft von 1954“, so Albers in Anspielung auf ein Lieblingsthema Lohles. „Ab und zu vergisst du die Deckung, aber dafür hast du ja ein gutes Team gehabt, das verteidigen konnte.“

Otto Lohle mit seinen „Mit-Mäxen“

„Für mich waren diese Jahre von Freundschaft und Kreativität geprägt“, zog Albers Bilanz. „Und ich bin froh, dass du uns erhalten bleibst.“ Sprach’s und zog einen Vertrag aus der Tasche: Otto Lohle bleibt vorerst weiterhin künstlerischer Leiter des Jazzfestes.

Seine sonstigen bisherigen Aufgaben im Kulturbüro übernimmt Sabine Thünenkötter, die bereits seit Jahren Mitglied im Gronauer Kultur-Team ist.

Otto Lohle selbst zeigte sich „geplättet“. „Das ist eine Geschichte, die mich umhaut“, sagte er. Schon am frühen Morgen hatten ihn Kollegen mit Luftballon-geschmückten Fahrrädern von zu Hause abgeholt und zu seinem Arbeitsplatz begleitet. Und zur Feier waren sogar Mitstreiter aus Ungarn angereist.

„Es hat Spaß gemacht“, resümierte der Neu-Rentner. Auch wenn das Umfeld in letzter Zeit immer schwieriger geworden sei. „Wichtig ist, dass man für eine Sache brennt.“ Es sei großartig zu sehen, dass das bei seinen Kollegen der Fall sei.

Und ansonsten sei er ja nicht weg von der Welt: „Ich komme künftig einmal pro Woche zur Kontrolle.“