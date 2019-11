Gelbe Tonne: Erste Abfuhr am 13. Januar

Gronau -

Die ersten Gelben Tonnen für Verpackungsmüll sind an Haushalte in Gronau und Epe ausgeliefert. Sie ersetzen – wie berichtet – demnächst die Gelben Säcke. Am Donnerstagabend informierte Dr. Georg Grüber, Geschäftsführer der Firma Stenau-Entsorgung, im Fachausschuss über die neuen Regelungen, die mit der Einführung einhergehen. Die erste Tonnen-Tour erfolgt am 13. Januar. Für die meisten Haushalte gilt ab dann ein vierwöchentlicher Turnus. Ausnahme: In den Ortskernen von Gronau und Epe gibt es einige Straßenzüge, wo die Leerung alle 14 Tage erfolgt.