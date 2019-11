Zu einem Brand ist die Gronauer Feuerwehr am Samstagabend gerufen worden. Aus ungeklärter Ursache war gegen 20.45 Uhr ein Personenwagen in einer Einfahrt zu einem Haus an der Schützenstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit Schaum. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.