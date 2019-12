In Nienborg gibt es eines, in Wessum, in Schöppingen, in Münster und in vielen anderen Orten: ein öffentliches Stadtmodell aus Bronze, an dem sich die jeweilige Stadtgeschichte erklären lässt. Georg Frieler hat nun in einem Bürgerantrag vorgeschlagen, im Rahmen der Neugestaltung der Innenstadt ein solches Modell herzustellen.

Bei der neuen Gestaltung liegt der Schwerpunkt auf dem Thema Wasser. Da die Herrschaft Gronau geschichtlich eine Wasserfeste war, könnte man das Thema bzw. diese Symbolik aufgreifen, so Frieler in seinem Bürgerantrag. Er vermisse als Stadtführer seit vielen Jahren ein solches Relief.

Frieler schlägt vor, ein bestehendes Modell aus dem Drilandmuseum als Grundlage für einen Bronzeguss zu nehmen. 3-D-Fotos dieses Modells würden wahrscheinlich ausreichen, eine negative Gussform für ein Relief herzustellen.

Im Ausschuss für Verkehr und Umwelt stieß diese Idee am Donnerstagabend auf Wohlwollen – zumal die Verwaltung darauf hinwies, dass entsprechende Fördermittel abgerufen werden können. Der Ausschuss beschloss einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen, mit Georg Frieler Kontakt aufzunehmen. Es soll ein entsprechendes Stadtmodell erarbeitet werden, das sich harmonisch in die neu zu gestaltende Innenstadt einfügt.