BAK ruft Narren zur Teilnahme auf

Gronau -

Den 23. Februar sollten sich alle karnevalsbegeisterten Gronauer Mitbürger dick im Kalender anstreichen: Dann findet der alljährliche Karnevalsumzug in Gronau statt. Die Innenstadt verwandelt sich für einen Tag in einen Ort der Freude und des Narrentums. Unter dem Motto „Sind die Zeiten auch recht rau – in Gronau lebt der Karneval, Helau!“ ruft der Bürgerausschuss Karneval (BAK) alle Gronau Vereine/Nachbarschaften/Stammtische und sonstige Gruppen zur Teilnehme am Umzug auf. „Egal ob Wagen oder Fußgruppe, Hauptsache es geht bunt und fröhlich zu“, so der Präsident des BAK, Ralf-Udo Blöding. „Uns ist jeder willkommen, der etwas zum Frohsinn auf den Gronauer Straßen beitragen möchte. Nicht meckern, sondern mitmachen steht auf der Agenda.“