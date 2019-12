In einer Ankündigung der Veranstalter heißt es: „‚Das ist nicht der Islam . . .‘, so ist immer wieder zu hören, wenn es überwiegend um kriminelles Handeln geht, dessen Begründung religiösen Positionen im Islam zugeschrieben wird.“ Sigrid Herrmann-Marschall werde zu dem Thema ihre NRW-Studien und -Recherchen offenlegen. „Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, denn Islamismus ist ein unausweichliches Thema für unsere gegenwärtige Gesellschaft“, so die Veranstalter.

Sigrid Herrmann-Marschall ist Bloggerin, die sich seit 2006 zunehmend auf das Thema Islamismus fokussiert. Ihr hauptsächliches Arbeitsgebiet seien Strukturanalysen islamistischer Netzwerke und die Vermittlung der gewonnenen Erkenntnisse in Vorträgen, Schulungen und Fortbildungen, schreibt sie auf ihrer Homepage.

Im öffentlichen Diskurs wird sie mal als Islamismus-Expertin bezeichnet, mal als Salafisten-Jägerin. Die Gronauer Veranstalter beschreiben sie so: „Ideologien, die sich auf den Koran, das Heilige Buch der Muslime, beziehen, werden mit kriminellen Energien angereichert und führen häufig zu Ereignissen, die zu analysieren sich Sigrid Herrmann-Marschall anschickt. Ihr Untersuchungsgegenstand sind salafistische und islamistische Organisationen und Akteure.“

Die Gesprächsleitung und Diskussion übernimmt Prof. Dr. Heiner Woltering. Der Informationsabend findet statt am morgigen Mittwoch ab 18 Uhr im Haus der Begegnung, Gronau, Jöbkesweg 5. Der Eintritt ist frei.