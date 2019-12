2000 Kilo Feuerwerk beschlagnahmt

Enschede -

Die Polizei hat in Enschede bei einem Mann insgesamt zwei Tonnen nicht zugelassene Feuerwerkskörper sichergestellt. Der 29-Jährige war am Dienstag vergangener Woche aufgefallen, als er Kartons mit illegalen Böllern transportierte. Daraufhin durchsuchten die Beamten zwei Gebäude in Enschede, wo sie weitere schweres Pyrotechnik entdeckten – insgesamt 2000 Kilo. Die Fundorte lagen mitten in einem Wohngebiet.