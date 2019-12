„Licht in der Dunkelheit“

Gronau -

In der Adventszeit werden Andachten in der Ev. Stadtkirche angeboten. Sie finden am 5. und 12. Dezember (Donnerstag) jeweils von 18 bis 18.40 Uhr statt. Die erste Andacht wird mitgestaltet von Martha Szőcs und Susanne Büscher (Pan- und Querflöte) sowie Alexandra Schiballa (Gesang). Bei der zweiten Andacht singen die „Gronauer Dinkelspatzen“.