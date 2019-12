Wer die Ladentür an der Oststraße 4 in Epe öffnet, blickt nicht in ein „normales“ Geschäft. Hier ist vielmehr die Bücherstube Epe untergebracht, hier werden gebrauchte Bücher angeboten, ein Secondhandladen also. Aber irgendwie anders. Kein Staub auf chaotischen Stapeln abgegriffener Schwarten.