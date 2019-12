Der Posaunenchor unter der Leitung von Andre Sander und Agatissimo unter der Leitung von Jürgen Etzrodt werden die Stücke sowohl gemeinsam als auch jeweils alleine den Zuhörern präsentieren. Der Posaunenchor hat dazu noch weitere Musiker eingeladen, die den Stücken einen rockigen Sound verpassen. So können die Musiker die ganze Bandbreite der Songs von Queen zeigen. Von Balladen wie „To much love will kill you“ oder „Who want’s to live forever“ über „Radio Gaga“, „We will rock you“ zu „Bohemian Rhapsody“ oder „Under Pressure‘ sind aus der ganzen Bandbreite von Queen an diesem Abend viele Titel zu hören. Die Moderation des Abends übernimmt Rainer Doetkotte.

Karten zum Preis von 15 Euro sind bei allen aktiven Musikern beider Vereine sowie in den Volksbank-Hauptstellen Gronau und Epe, beim Touristik-Service Gronau und bei der LVM-Versicherungsagentur Stefan Fleuth erhältlich. Restkarten gibt es, soweit vorhanden, noch an der Abendkasse.