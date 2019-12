Vorfreude aufs neue Kita-Gebäude

Gronau -

Die Vorfreude auf das neue Kita-Gebäude in Gronau steigt: Im Februar werden Kinder und ihre Erzieher in die Beckerhook­straße 84 ziehen. Träger ist das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD). Im September war die CJD-Kindertagesstätte mit drei Gruppen, darunter eine Gruppe für Kinder bis drei Jahren, eröffnet worden. Weil der Neubau noch nicht fertiggestellt ist, fanden Kinder und Betreuer vorübergehend eine Unterkunft in Räumen der Evangelischen Kirchengemeinde an der Graf-Arnold-Straße und in einem städtischen Gebäude an der Laurenzstraße in Epe. Acht Betreuer – darunter Sozialpädagogen und eine Krankenschwester – kümmern sich um die 50 Kinder – derzeit noch. Nach dem Umzug im Februar wird eine vierte Gruppe für drei- bis sechsjährige Kinder hinzukommen, heißt es in einer Mitteilung des CJD.