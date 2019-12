Die Hilfe kommt genau dort an, wo sie benötigt wird

Gronau -

Der Arbeitskreis Kongohilfe wird erneut am Gronauer Weihnachtsmarkt teilnehmen.Angeboten werden Marmeladen, Liköre, Plätzchen, mit selbst hergestellten Leckereien gefüllte Geschenkkörbchen usw. Auch warme Socken in allen Größen und Farben wurden wieder gestrickt. Mit dem Erlös aus dem Weihnachtsmarkt werden Projekte im Kongo – das Mädcheninternat im Regenwald, ein Waisenhaus und der Vorschulkindergarten in Kinshasa – unterstützt.