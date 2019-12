Wie der Konzerttitel schon verdeutlicht, macht „Horizont“ nicht „Extraschicht“, wie es ursprünglich geplant war. Denn leider konnte mit der gleichnamigen A-cappella-Formation aus Epe kein gemeinsamer Konzerttermin gefunden werden. Dem Frauenchor ist aber sehr daran gelegen, sowohl den entfallenen Act auf die Bühne zu bringen als auch dem Publikum die gute Zusammenarbeit mit ihrer seit dem Sommer agierenden, neuen Chorleiterin Monique Kokkeler zu präsentieren.

Insofern haben die Verantwortlichen umdisponiert und mit Blick auf den am Vortag des Konzerts stattfindenden Valentinstag das Programm entsprechend angepasst. Die Darbietungen werden sich rund um das Thema „Liebe“ drehen.

„Horizont“ freut sich ganz besonders über die Zusage des Improtheaters „Spiel-Art“ der VHS Gronau, das Projekt „Horizont # Valentin“ mit seinem Theatersport und seiner Improvisationskunst zu unterstützen. Insofern kann das Publikum gespannt sein, welche vielfältigen Variationen zum Konzertthema auf die Bühne gebracht werden.

► Der Vorstand des Frauenchors Horizont erinnert die an der Mitgestaltung der VdK-Weihnachtsfeierteilnehmenden Sängerinnen an das Treffen zum Einsingen im Dinkelhof am morgigen Samstag um 15.30 Uhr.