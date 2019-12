Heimatverein, Archiv und Museum

Frieler regt an, die heimatkundlichen Nutzungen unter dem Begriff Hamu (Heimatverein, Archiv, Museum) in einem eigenständigen Komplex am Rathausturm, eventuell mit historisierender Fassade, zu errichten. Das heutige Drilandmuseum könne so erhalten und erweitert/optimiert und um die anderen Nutzungen ergänzt werden. So würde ein „heimatkundliches Kulturzentrum“ entstehen, in dem sich Bürger und Gäste über die Geschichte der Stadt informieren könnten. Für die Verwaltung sollte daneben ein Neubau entstehen, dazwischen ein offener Durchgang zum Mühlenwehr erhalten bleiben.

Grundsätzlich, so wurde in der Hauptausschuss-Debatte deutlich, kann sich auch die Politik ein Nebeneinander von Verwaltung und Heimatverein, Drilandmuseum und Stadtarchiv an diesem Standort durchaus vorstellen. Über die Ausprägungen dieser Idee gehen die Vorstellungen indes offenbar auseinander: Jörg von Borczyskowski (UWG) und Sebastian Laschke (CDU) betonten, dass an der Bahnhofstraße in erster Linie ein Verwaltungsstandort entstehen soll, was aber eine Mitnutzung durch die genannten Einrichtungen nicht ausschließe. Laschke: „Das ist gut kombinierbar.“ Den Frieler-Vorschlag, zwei separate Gebäude zu schaffen, nannte von Borcyskowski indes „städtebaulich unglücklich“.

Gabi Drees (fraktionslos) bezeichnete die Idee des kulturellen Zentrums als „gar nicht schlecht“. Sie warb dafür, die Vorschläge der Heimatfreunde „ernst zu nehmen“ und eine Lösung zu finden, die allen gerecht werde. Auch Erich Schwartze (FDP) fand den Gedanken, moderne Verwaltung und Vergangenheit der Stadt am Standort „zu mischen“ bedenkenswert. Herbert Krause (Pro Bürgerschaft/Piraten) will in der Bahnhofstraße nur die heimatkundlichen Bereiche angesiedelt wissen.