Gesuchten im Zug verhaftet

Gronau -

Einen mit Haftbefehl gesuchten Mann haben Beamte der Bundespolizei am Mittwoch verhaften. Der 47-Jährige war in der Regionalbahn 64 auf der Fahrt von Coesfeld nach Gronau unterwegs. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Sachbeschädigung. Da der Gesuchte die fällige Geldstrafe in Höhe von 678,50 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der 60-tägigen Haftstrafe am Donnerstag in das Gefängnis nach Münster gebracht, teilte die Bundespolizei mit.