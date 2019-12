Rätselspaß für Star-Wars-Fans

Gronau -

Für alle Star-Wars- Fans in Gronau gibt es im Dezember zwei Highlights: Sehnsüchtig erwartet wird der neunte Teil der Science-Fiction Filmreihe. Am 18. Dezember (Mittwoch) kommt „Der Aufstieg Skywalkers“ weltweit in die Kinosäle. Ein paar Tage vor dem Filmstart gibt es im Gronauer Kino ein Quiz, bei dem sich alles um die ersten acht Filme dreht. Start des Star-Wars-Quiz ist am 15. Dezember (Sonntag) um 20 Uhr.