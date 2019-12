Der Geist des Glashauses in der Innenstadt

Das könnte die Initialzündung für etwas Größeres werden: nämlich das Projekt Glashaus wiederzubeleben. Nicht das Originalgebäude, aber Inhalt und Geist, der seit dem Abbau des Gebäudes auf dem ehemaligen Laga-Gelände schmerzlich vermisst werden, könnten dort für neues Leben sorgen.

Die Idee hatte FDP-Ratsmitglied Erich Schwartze . Er legte Kontakt zur Familie Wigbels (Wibo Immobilien GmbH), die Eigentümerin des Gebäudes ist. „Frau Wigbels stellt uns die Räume bis Ende März kostenlos zur Verfügung“, zeigen sich Chance-Geschäftsführerin Ira von Borczyskowski und Aufsichtsratsvorsitzender Bernd Thyhatmer dankbar.

Derzeit werden die Räume auf Vordermann gebracht. Nächste Woche soll es mit dem Verkauf der Grenzlandkiste losgehen. In der Grenzlandkiste – inzwischen ein geschützter Begriff – werden Produkte regionaler Hersteller angeboten. Die Kisten selbst werden in der Werkstatt der Chance angefertigt, die auch weitere Holzprodukte herstellt.

Das Angebot soll ein zusätzlicher Anziehungspunkt auf der Schulstraße sein, die seit der Schließung des Hertie-Kaufhauses ein wenig ins Hintertreffen zu geraten droht. Es soll der Abwärtsspirale entgegenwirken, die sich durch den immer weiter um sich greifenden Leerstand dreht.

Während der Weihnachtsmarkt-Tage soll der Standort neben und hinter Schuh Schulte durch weitere Aktivitäten aufgewertet werden. Gedacht ist an Ponyreiten für Kinder am Wochenende. Und nach dem Weihnachtsmarkt könnten einige der Hütten weiter im Umfeld der Schulstraße genutzt werden. „Es können sich beispielsweise lokale Firmen mit ihren Produkten präsentieren“, schlägt Schwartze vor. Wie in einem Pop-up-Store. Oder eine Abholstation für Pakete könnte sich dort etablieren. Oder Hofläden ihre Angebote in die Innenstadt verlagern und sie beleben. Ideen gibt es reichlich.

Kontakte zu örtlichen Künstlern sind bereits geknüpft worden, die den Standort mit ihren Werken beleben könnten. Die Räume, die nach hinten zum Wendehammer gelegen sind, stünden ebenfalls zur Verfügung. Dort könnte sogar – wie früher im Glashaus – in kleinem Rahmen Gastronomie stattfinden. „Aber wir wollen Schritt für Schritt vorgehen“, so die Beteiligten.

Dagmar Wigbels ist bereit, auf Mieteinnahmen zu verzichten und sogar zu investieren. Sie findet, dass auch die Immobilien-Eigentümer eine gewisse Verantwortung für die Innenstadt tragen. „Wir müssen zusammenrücken. Es muss einfach was passieren“, sagt sie.

Zunächst bis Ende März kann die Chance die Räume nutzen. Danach wird evaluiert, ob sich das Modell trägt. Eines ist Ira von Borczyskowski, Erich Schwartze und Bernd Thyhatmer wichtig: Sie sehen die Chance als Dienstleister – nicht als Konkurrenz für die örtlichen Firmen. „Das Personal wird aus dem Bestand rekrutiert“, sagt von Borczyskowski. Sollte sich das Konzept als nachhaltig erweisen, könnte auch ein neues Förderprojekt gestartet werden, mit dem Langzeitarbeitslose in Beschäftigung gebracht werden.