Der Bedarf ist riesig und wächst noch weiter

Doris Ströing unterfütterte ihre Ausführungen mit Zahlen, die auch die Ausschussmitglieder aufhorchen ließen. Vor allem in Gronau stehen viele Kinder auf der Warteliste „ihrer“ OGS: 15 an der Viktoriaschule, 21 an der Martin-Luther-Schule, 29 an der Buterland- und sogar 46 Kinder an der Lindenschule. Nach der Entwicklung gefragt, gehen alle Einrichtungen davon aus, dass ihre Bedarfe in den kommenden fünf Jahren massiv steigen werden: von 50 Prozent zum Beispiel in Epe an der Hermann-Löns-Schule (von 50 auf 75 Plätze) über 80 Prozent Steigerung (von 100 auf 180 Plätze) an der Lindenschule bis hin zu 88 Prozent an der Martin-Luther-Schule (von 85 auf 150 Plätze).

Da es sich bei dem Tagesordnungspunkt um eine Kenntnisnahme handelte, gab es für die Ausschussmitglieder eigentlich nichts zu entscheiden. Doris Ströing verknüpfte ihre Ausführungen dennoch mit einer Fragestellung: Es gebe nämlich eine Diskrepanz einerseits zwischen den Empfehlungen eines Planungsbüros, das von der Stadt beauftragt wurde, eine Raumanalyse an den Grundschulen durchzuführen und daraus entsprechende Empfehlungen abzuleiten, und den Schulen andererseits. Während das Planungsbüro vorschlägt, an jeder Grundschule maximal vier neue OGS-Räume einzurichten, auch wenn es mehr OGS-Gruppen an der Schule geben sollte, wünschen sich viele schulische Akteure einen eigenen Gruppenraum pro Betreuungsgruppe.

Während Norbert Ricking (SPD) dazu keine spontane Empfehlung abgeben mochte, votierten unter anderem Bernhard Greitenevert (CDU) und Andreas Raus (Linke) dafür, „auf die Schulen zu hören“ und nicht auf den Architekten des Planungsbüros.

Franz Küstner-Rensing (Piraten) äußerte angesichts der Zahlen die Kritik, dass die Ausbau-Bemühungen der Verwaltung offensichtlich nicht ausreichen würden, um die steigenden Bedarfe an OGS und auch an Grundschulplätzen abzudecken. Sandra Cichon (Erste Beigeordnete) hielt dem entgegen, dass die Verwaltung plane, eine neue Grundschule einzurichten, um die anderen Schulen zu entlasten.