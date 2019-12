Politik ist sein Leben

Gronau -

Sein politischer Erfahrungsschatz ist immens. „Sachverstand pur“ attestieren ihm bis heute Weggefährten – insbesondere, wenn es um Fragen aus dem sozialen Bereich geht. Auch wenn er politisch heute nicht mehr in der ersten Reihe wirkt, ist und bleibt er am gesellschaftlichen und politischen Leben von Stadt und Region interessiert. Und das trotz seines hohen Alters: Immerhin feiert Manfred Daberkow am morgigen Sonntag seinen 90. Geburtstag.