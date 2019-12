Nikolaus in Gronau begrüßt

Vorgestern noch in Epe, gestern in Gronau – in der Vorweihnachtszeit hat Nikolaus alle Hände voll zu tun. Dennoch ließ er es sich nicht nehmen und schaute mit seinem Nikolaus-Express in Gronau vorbei, der kurz nach halb fünf am Bahnhof eintraf. Nachdem Bürgermeister Rainer Doetkotte ihn auf dem Bahnsteig begrüßt hatte, waren auf dem Bahnhofsvorplatz die Kinder an der Reihe. Mit großen Augen schüttelten sie dem Nikolaus ehrfürchtig die Hände. In einer weißen Kutsche führte der 150 Meter lange Zug schließlich unter musikalischer Begleitung der Stadtkapelle Gronau und Fackelträgern der Feuerwehr zur Ev. Stadtkirche, vor der eine weitere riesige Schar von Kindern den heiligen Mann und die prall gefüllten Tüten sehnsüchtig erwarteten.