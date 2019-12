Frau beißt Polizisten

Gronau -

Im Verlauf eines Einsatzes ist am Samstagabend ein Polizeibeamter von einer Frau gebissen worden. Nach Angaben der Behörde wurde die Polizei gegen 21.30 Uhr zur Enscheder Straße gerufen. Dort war es zu Streitigkeiten gekommen, an denen auch eine 55-jährige Frau aus Enschede beteiligt war. Die alkoholisierte Frau setzte sich im weiteren Verlauf in ihr Auto und machte Anstalten loszufahren. Einer Aufforderung, dies zu unterlassen, kam sie nicht nach, sodass der Polizeibeamte den Autoschlüssel aus dem Zündschloss zog. Bei dieser Aktion biss die Frau dem Polizisten in den Arm. Sie wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen für die nächsten Stunden in Gewahrsam genommen. Der Beamte wurde im Krankenhaus ambulant behandelt und setzte seinen Dienst fort. Auf die 55-Jährige kommt nun ein Strafverfahren zu.