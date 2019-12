Mofafahrerin leicht verletzt

Epe -

Eine 15-jährige Mofafahrerin ist am Montag bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die Jugendliche gegen 7.25 Uhr den Nienkamp in Richtung Füchter Straße. Sie bemerkte nach eigenen Angaben den Lkw eines 37-Jährigen aus Ahaus, der auf der Füchter Straße in stadtauswärts unterwegs war, und wollte abbremsen. Doch das gelang ihren Angaben zufolge aber nicht. Stattdessen beschleunigte sie und prallte gegen den Lkw. Bei dem Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung ins St.-Antonius-Hospital.