2027 direkte Zugverbindung?

Die verbesserte Verbindung zwischen Zwolle und Münster und Dortmund – Enschede wird die Kapazität erhöhen, die Reisezeiten verkürzen, die Verbindungen optimieren und die Luftqualität verbessern, indem sie Dieselzüge durch elektrische Züge ersetzt.

Für die Fahrt von Münster nach Zwolle muss man zurzeit noch in Enschede umsteigen. In den letzten Jahren ist die Zahl der Grenzüberquerungen von Fahrgästen auf der Strecke Münster – Enschede von 4000 auf 10 000 pro Tag gestiegen. Der derzeitige Verkehrsvertrag für diese Strecke läuft 2026 aus. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass es möglich ist, Direktzüge zwischen Zwolle und Münster fahren zu lassen, wenn die Strecke Münster-Enschede elektrifiziert und der Bahnhof Enschede ausgebaut wird. Damit würde man rund 75 000 zusätzliche Bahnreisende pro Jahr gewinnen, eine Zahl, die in den kommenden Jahren auf 310 000 Passagiere pro Jahr anwachsen würde. Dabei wurden lediglich die Auswirkungen einer direkten Zugverbindung berücksichtigt. Jetzt wird auch untersucht, was eine schnellere und häufigere Verbindung für die Regionen Münsterland, Twente und Zwolle bedeuten würde und welche Infrastruktur dafür benötigt wird.

Europa unterstützt die Untersuchung der Verbindung Zwolle-Münster durch Interreg-Mittel.