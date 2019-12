Wegen Unterschlagung sucht die Polizei einen Mann. Er hatte Geld, das ein Kunde zuvor an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale an der Enscheder Straße in Gronau vergessen hatte, an sich genommen. Nach richterlichem Beschluss besteht nun die Möglichkeit, mit einem Foto aus der Überwachungskamera nach dem Mann zu fahnden. Der Mann ist etwa 35 bis 45 Jahre alt und von südländischem Erscheinungsbild. Die Tat ereignete sich am 1. August (Donnerstag). Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gronau unter ✆ 02562 9260.