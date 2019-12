Erfolgreicher Test: Asbesthaltige Flächen entfernt

Epe -

Ein Test zum Entfernen asbesthaltiger Dachflächen von der ehemaligen Sophie-Scholl-Schule in Epe ist am Dienstag erfolgreich verlaufen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagabend mit. Der Hintergrund: Im Rahmen der sogenannten Schadstoffentfrachtungsarbeiten an der Schule muss in einem letzten Schritt die Dachfläche des zweigeschossigen ehemaligen Werkraumbereiches über der Aula entfernt werden. Diese Arbeiten stehen laut Stadt in keinem direkten Zusammenhang mit den bereits abgeschlossenen PCB-Sanierungsarbeiten. Es handelt sich vielmehr um die Demontage sogenannter Leichtbetonstegdielen, die seinerzeit mit einer asbesthaltigen, bituminösen Abdichtung verbaut wurden. Aufgrund der Unterkonstruktion und der belasteten bituminösen Schicht – zum Teil mehrere Zentimeter stark – gibt es für eine fachgerechte Entsorgung keine Musterlösung.