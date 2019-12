9,6 Millionen Euro Defizit im Etatentwurf

Gronau -

Die Stadt Gronau gibt im nächsten Jahr mehr aus, als sie einnimmt. Bürgermeister Rainer Doetkotte brachte am Mittwochabend den Etatentwurf für 2020 in den Rat ein. Demnach stehen Erträgen von rund 135 Millionen Euro Aufwendungen von etwa 144 Millionen Euro gegenüber. Das Defizit in Höhe von 9,6 Millionen wird über die (mit knapp 27 Millionen Euro „gefüllte“) Ausgleichsrücklage gedeckt.