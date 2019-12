Hits wie „Blinded by the Light”, „Davy‘s on the Road Again”, „Father of Day, Father of Night”, „Mighty Quinn”, „I came for you” besitzen Kult-Status. Vor mehr als vier Jahrzehnten hat Manfred Mann seine legendäre Earth Band gegründet und ist mit ihr – freilich mit wechselnden Besetzungen – bis heute Garant für beste Live-Unterhaltung. Am 28. Mai (Donnerstag) kommt Manfred Mann‘s Earth Band in die Bürgerhalle nach Gronau. Als Special Guest hat er eine weitere Musiklegende eingeladen: die Band Ten Years­ ­After.

1971 hatte Manfred Mann zusammen mit Mick Rogers , der immer noch dabei ist, die Earth Band gegründet. Da lag schon eine knapp zehnjährige Karriere auf den Pop- und Beatbühnen der Welt hinter ihm. Mit der Earth Band betrat Manfred Mann rockigeres Gebiet, verband harte Beats mit Jazzanklängen und katapultierte sich so in die Spitze der Schallplatten- und Live-Performer. Aus den Schallplattenstudios hat er sich längst verabschiedet, aber der Bühne bleibt er weiterhin treu. Um sich schart er exzellente Spitzenmusiker und vor allem den charismatischen Sänger Robert Hart, der zuvor „Bad Company“ seine Stimme gab. Dank ihm ist das Programm der Earth Band noch rockorientierter.

Ten Years After rockte schon beim Woodstock-Festival vor 50 Jahren die Massen. Schwer wog der Verlust des legendären Gitarristen und Sängers Alvin Lee, der 2013 starb. Die Bandmitglieder Ric Lee und Chick Churchill machen zusammen mit dem Bassisten Colin Hodgkinson und Frontmann Marcus Bonfanti weiter.

Der Stil der Band zwischen Rock, Blues und Jazz führte damals Ten Years After zum Ruhm. Ihrem Stil ist sie bis heute treu geblieben. Während die neue Konstellation der Band für frischen Wind sorgt, dürfen sich die Fans aber auch über altbekannte Hits wie „I Woke Up This Morning“, „Love Like A Man“ oder „I’m Going Home“ freuen. Die Bluesrock-Veteranen überzeugen weiterhin durch eine mitreißende Show, bei der es schwer fällt, die Beine still zu halten. Durch altes Know-how und neue, jugendliche Power bildet die Band eine unschlagbare Mischung, die ebenso zeitlos wie energetisch ist.

Karten gibt es im Vorverkauf für 49,50 Euro einschließlich Gebühren (Stehplätze) in Gronau im Kulturbüro, Reisebüro Berndt, Gronauer Travelshop, unter ✆ 0180 6050400 oder online unter www.kultopolis.com