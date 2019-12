Die Schadstoffe in den Räumen der Overbergschule werden zwar nicht verschwinden – ihre Ausgasung an die Raumluft soll aber vermindert werden. Dazu hatte die Verwaltung – wie berichtet – ein Maßnahmenbündel vorgeschlagen, dem der Fachausschuss am Dienstagabend zustimmte: Die Böden werden versiegelt, alle Oberflächen gereinigt und die Wände gestrichen.