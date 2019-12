Hier sind Technik-Freaks am Werk

Am Königsweg 15 ist die ISS gelandet

Epe -

Von Angelika Hoof

Waren und Pakete zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar zu machen – das ist der Schlüssel für eine effiziente und wirtschaftliche Intralogistik. Und dieser Schlüssel verbirgt sich in einem Unternehmen im Eper Industriegebiet Am Königsweg. Welche Hausnummer? Ein Tipp: Heute ist der 15.