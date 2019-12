Gronau -

Stoppok macht am morgigen Sonntag Station in der Turbine des Rock’n‘Popmuseums. Was in den frühen 80ern mit Straßenmusik begann, führte im Verlauf seiner Karriere zu über 20 Alben, zwei DVDs und Film- und Theatermusik, die ihn im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt machten.