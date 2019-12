Bögeholder spenden 1500 Euro an soziale Gruppen in ihrem Viertel

Drei Mal 500 Euro haben die Vertreter der Anwohnergemeinschaft Bögehold bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Donnerstag an soziale Gruppen aus ihrem Viertel übergeben: VSE, Hummel und die Wohngruppe des Eylarduswerks. Das Geld stammt aus dem Erlös des Viertelfestes am 1. September, das die Initiative im Rahmen ihrer Rettungsaktion für den Westpark und die Bäume am ehemaligen Schulgelände an der Eichenhofstraße veranstaltet hatten. Kurz zuvor hatte die Initiative den Heimatpreis der Stadt überreicht bekommen.