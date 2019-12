Epe -

Böse Überraschung für einen Autofahrer am Freitag in Epe: Als er gegen 22 Uhr zu seinem Auto zurückkehren wollte, fand er es nicht mehr vor. Der silberfarben lackierte Peugeot 307 mit BOR-Kennzeichen hatte ab 14 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Straße Füchtenfeld gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02562 9260.