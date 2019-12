Auto nicht gestohlen, sondern abgeschleppt

Epe -

Die böse Überraschung für einen Autofahrer entpuppte sich als eine Folge von Falschparken. Am Freitagabend hatte ein Mann sein Auto als gestohlen gemeldet, das auf einem Firmenparkplatz an der Straße Füchtenfeld gestanden hatte. Der vermeintliche Diebstahl war aber keiner: Die Firma hatte das Fahrzeug abschleppen lassen, es hatte behindernd geparkt. Das teilte die Polizei am Montag mit.