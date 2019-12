O schwimmender Tannenbaum

Epe -

Die Aufregung für die Mitglieder des Schwimmvereins Epe begann am frühen Freitagmorgen: Um 6.45 Uhr wurde bei Radio WMW das Bewerbungsformular des Schwimmvereins Epe für die Aktion „Scheine für Vereine“ gezogen. 1000 Euro sind dabei für die Vereinskasse zu gewinnen. Der SVE hatte sich darum beworben. Mechthild Fleer, Schwimmwartin beim SVE, hörte als Erste, griff direkt zum Telefonhörer, rief bei WMW an und meldete sich in der vorgegebenen Zeit mit dem verlangten Codewort.