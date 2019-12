Blöding trat am 1. Oktober 1974 im Alter von 17 Jahren in den Polizeidienst ein. Nach dem Besuch der Landespolizeischule war er ab 1976 in Mettmann tätig, ehe er im April 1980 zur Kreispolizeibehörde Borken kam. Einsatzzeiten beim Polizeipräsidium Bielefeld (1981 bis 1984) folgten, ehe Blöding die Leitung einer Dienstgruppe bei der Polizei Gronau übernahm.

Von 1994 bis 2002 wirkte er als Leiter eines Polizei-Einsatztrupps, war dann zwei Jahre Dienstgruppenleiter in Ahaus, zweieinhalb Jahre beim Verkehrskommissariat Ahaus und drei Jahre Sachbearbeiter bei der Kriminalpolizei Gronau. Seit Oktober 2010 war er dann erneut Dienstgruppenleiter an der Polizeiwache Gronau tätig. Von seinen insgesamt 45 Dienstjahren hat er rund 34 Jahre in Gronau gearbeitet (die Zeit als Leiter des vorwiegend in Gronau tätigen Einsatztrupps mitgerechnet).

Landrat Dr. Kai Zwicker überreichte Blöding die Urkunde, die seinen Eintritt in den Ruhestand besiegelt. Foto: Martin Mensing

Landrat Dr. Kai Zwicker bezeichnete ihn in der Feierstunde als „Urgestein der Gronauer Polizei“. Die Kollegen beschreiben ihn „als Typ mit Ecken und Kanten“, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt, aber auch für seine Überzeugung und hinter den Kollegen stand und steht.

Die Verabschiedung durch die Kollegen erfolgte im Übrigen stilecht für den Hobby-Rennfahrer Blöding: Sie brachten ihm für die letzte Fahrt einen (geliehenen) Porsche mit, in dem er gemeinsam mit Ehefrau Petra und dem Leiter der Gronauer Schutzpolizei, Ludwig Nacke, zur Wache fuhr.

Auch für die WN bedeutet Blödings Ruhestand einen Einschnitt, schließlich diente er im Gronauer WN-Sommerkrimi als Vorlage für den Ermittler Bert-Bodo Blösing, der gemeinsam mit Manni Frühling (Manfred Lenz) auf Verbrecherjagd ging. Da beide jetzt Pensionäre sind, müssen im Krimi neue Ermittler nachrücken. Gut informierte Kreise können sich indes auch vorstellen, dass Blösing und Frühling als Rentnercops weitermachen. . .