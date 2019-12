„Bei der Wunschbaumaktion sind 350 Wünsche zusammengekommen“, berichtet Stephanie Klaas von der Bürgerstiftung, die zum mittlerweile neunten Mal die Organisation übernommen hat. Berge von hübsch verpackten Geschenken waren am Montagmorgen in der Eper Volksbank um den Tannenbaum gestapelt. Im Anschluss begannen die Beteiligten der sozialen Einrichtungen wie Diakonie, Jugendamt, Chance, Flüchtlingshilfe, Hummel und DRK-Kitas mit der Verteilung, damit die Geschenke auch rechtzeitig ankommen. Die Spendenbereitschaft war auch in diesem Jahr wieder sehr groß“, zeigt sich Klaas sehr erfreut und fügt an: „Wenn es größere Wünsche sind, werden auch gute gebrauchte Sachen gern genommen, wie etwa ein Kinderfahrrad.“

Überhaupt seien nur wirklich gute Sachen in die Pakete gekommen, betont sie. Bei der Vielzahl der gesammelten Wünsche, haben sich in diesem Jahr die Monari-Mitarbeiter wieder mit einem eigenen Baum als Wünsch-Erfüller betätigt.Elke Rinke weist darauf hin, dass zwar alle Wunschzettel von den Bäumen genommen wurden, aber noch nicht alle Geschenke eingetroffen seien. „Heute können die letzten Geschenke noch in den Annahmestellen Antonius-Apotheke in Gronau oder in den Volksbankhauptstellen in Gronau und Epe abgegeben werden,“ so der Appell.