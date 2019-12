Der Chor Agatissimo lädt auch in diesem Jahr vor dem Jahreswechsel zum „Konzert nach Weihnachten “ ein. Am 29. Dezember (Sonntag) um 16.30 Uhr soll das Konzert in der St.-Agatha-Kirche die Gelegenheit bieten, Weihnachten Revue passieren zu lassen und vor dem Jahreswechsel noch einmal zur Ruhe zu kommen.

Auch für den Chor soll dieses Konzert einen musikalischen Abschluss dieses ereignisreichen Jahres mit zahlreichen Auftritten bilden und noch einmal die Möglichkeit bieten, das umfangreiche Repertoire unter Beweis zu stellen. Nach dem erfolgreichen Queen-Konzert in Zusammenarbeit mit dem Posaunenchor der Erlöserkirche wird Agatissimo zeigen, dass der Chor auch andere Musikrichtungen beherrscht.

Neben Agatissimo ist diesmal der Projektchor Berchtesgaden der Kirchengemeinde St. Agatha zu hören. Dieser Chor besteht aus rund 75 Sängerinnen und Sängern, die sich zusammengefunden haben, um am ersten Adventswochenende diesen Jahres in der Stiftskirche Berchtesgaden und dem Salzburger Dom erfolgreich (WN berichteten) zu konzertieren. Daher hat dieser Chor natürlich ein traditionelleres Repertoire.

Beide Chöre stehen unter der Leitung von Jürgen Etzrodt, der die Beiträge harmonisch aufeinander abgestimmt hat. So entstand ein buntes, abwechslungsreiches Konzertprogramm, bei dem für jeden Musikliebhaber etwas dabei ist und das selbstverständlich nicht nur aus Weihnachtsliedern besteht. Kompositionen von Händel stehen ebenso auf dem Programm, wie Stücke von Udo Jürgens und Simon und Garfunkel.

Nicht nur den Chorleiter haben die Chöre gemeinsam, sondern auch die Freude am Gesang, was die Sängerinnen und Sängern bei gemeinsamen Stücken unter Beweis stellen werden, wie es in einer Konzertankündigung heißt. Bei über 100 Sängerinnen und Sängern ein beeindruckendes, stimmgewaltiges Erlebnis.

Der Eintritt zu diesem besonderen Konzert ist frei. Wie beim letzten Konzert, bittet Agatissimo wieder um Spenden. Den Reinerlös erhält diesmal der Brasilienkreis Epe.