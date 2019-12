„Auch wenn ihr mich nicht gefragt habt – ich erzähl euch mal, wie‘s mir geht“: So‘n typischer Satz von Stefan Stoppok , mit dem er von einem Song zum nächsten überleitet. Die Zuhörer lieben ihn dafür. Überhaupt: Stoppok und sein Publikum – das Verhältnis ist mit „wie auf einer Wellenlänge“ noch unzureichend beschrieben. Am Sonntagabend herrscht in der Turbine selige Harmonie zwischen dem Mann auf der kleinen Bühne und den Menschen im Sälchen.

Der Musiker und Sänger macht es einem ja auch nicht schwer, ihn zu mögen. Nicht, dass er sich anbiedern würde. Er drängt sich niemandem auf. Und er hat Ecken und Kanten. Gerade das – und sein trockener Humor – machen ihn zu dem, der er ist.

Am Sonntag spricht Stoppok häufig von Gefühlen. Das birgt Gefahren. Aber die Gefühlsskala blendet alles Schnulzige aus, sie reicht von erdig bis raubeinig. Passend zum vorwiegend bluesigen Stil seiner Musik, die er auf seinen Gitarren spielt. Samt Rhythmusmaschine, die er („mit Hilfe des Fraunhofer-Instituts“) rein durch Gedankenkraft steuert: mit seinem Fuß. „Das ist die Voll­endung der Künstlichen Intelligenz: dass sie sich überflüssig macht.“

Einige seiner Songs wie „Zwischen Twentours und Seniorenpass“ sind mit ihm gealtert („Ich trag ja inzwischen Thrombosestrümpfe. Gibt‘s übrigens beim Merchandisingstand auch mit Stoppok-Aufdruck“). Lieder wie „Learning by burning“ und „Der Kühlschrank“ sind immergrün. Und Stoppok lernt nie aus. „Zum folgenden Stück“, erzählt er, „hatte ich mir immer eine Dudelsackbegleitung gewünscht.“ Pause. „Letztens hat das tatsächlich einer gemacht. Jetzt wünsche ich mir das nicht mehr.“ „Scheiße am Schuh“ eben . . .

Kreativ und produktiv ist Stoppok nach wie vor. Sein neues Album erscheint im Februar – der Titel „Lass sie rein“ (gemeint sind Flüchtlinge, von deren Schicksal das Lied erzählt) hat in den sogenannten Sozialen Medien aber schon jetzt Nazi-Trolle auf den Plan gerufen. „Ein Lied, das einen eigenen Shitstorm hat“, so Stoppok, der sich angesichts des geistigen Zustands der Kommentatoren an den Kopf packt. Dumpfbacken eben. Aber das ist so Ärger, der hinter jeder Ecke lauert.

Zugaben im Dreierpack – und dann sind zweieinviertel Stunden Konzert an einem Stück auch schon vorbei. Mit einem Publikum, das sich für jedes Rudel- und Rodelsingen empfehlen würde. Nicht nur zur Weihnachtszeit . . .

Martin Borck