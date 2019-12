Skulpturen, Bilder und Musik sind am Sonntagnachmittag eine besondere Form der Symbiose eingegangen. Bereits seit November stellen Künstler aus der Region im ehemaligen Gerry-Weber-Laden an der Neustraße Bilder und Skulpturen aus. Mit ihrer sogenannten Pop-Up-Ausstellung nehmen sie so dem Leerstand seine Tristesse. Am Sonntagnachmittag kamen nun „Resonanzen, die man hören kann“, hinzu, so Jörg Wittenhaus bei der Vorstellung der Musiker. Eigentlich sind Maren Wittenhaus (Gesang) und Gerd Maurer (Gitarre) das Jazz-Duo „Mizzi & Moon“. Der Jazzschlagzeuger Helge Dichanz erweiterte es zu einem Trio, das mit seinem Easy-Listening-Jazz viel Beifall bekam und immer wieder neue Gäste in das ehemalige Ladenlokal an der Neustraße lockte.

Außer den Künstlern der Künstlerinitiative Dreiländereck (Miriam Graf, Marlies Stein, Erik Staman, Sonna Krom, Pawel Chyziak, Adrie Arensman) sind u.a. auch Margrita Effing, Hans Breuer und Otto Oelen mit Arbeiten vertreten. Auch von Lupo wird eines seiner detailreichen, farbenprächtigen Bilder gezeigt.

So ein Ladenlokal in eine Galerie auf Zeit umzuwandeln, bedarf einiges an Organisation. Christiane Gesing mit ihren guten Kontakten in die hiesige Welt der Kunstschaffenden zeichnet dafür verantwortlich. Tatkräftig unterstützt wurde sie dabei u.a. von Mechthild und Alina Hölscher.

Am Samstag (21. Dezember) findet schon das „Schließfest“ statt und die Ausstellung wird abgebaut. Vermutlich bereits im Januar wird Christiane Gesing an anderer Stelle in der Neustraße mit einer neuen Galerie auf Zeit dem Leerstand in der Gronauer Innenstadt weiter Paroli bieten.