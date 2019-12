Zur Tradition geworden ist beim Herzsport Gronau/ Epe der Mitte Dezember stattfindende Jahres-Abschluss. Dort treffen die Mitglieder aus allen Gruppen zu einem unterhaltsamen Nachmittag zusammen. Vorsitzende Ingrid Volmer hatte dazu eingeladen und begrüßte auch die Gäste.

Gesprächsthemen gab es genug, sitzen doch alle mit ihren gesundheitlichen Problemen in einem Boot. Doch wer glaubt, hier würde nur gestöhnt und gejammert und über Krankheiten gesprochen, der hat sich mächtig getäuscht, heißt es in einer Mitteilung. In gereimter Form brachte Burkhard Krause das vergangene Jahr in Erinnerung und das ging weit über die normalen Übungsstunden hinaus. Ob Winterwanderung mit Kloatscheeten, Kaffeekränzchen für die Frauen und Klön- und Kegelnachmittage für die Herren – vieles steht auf dem Programm. Auch mit dem Fahrrad sind die Herzsportler öfter unterwegs., wie Heinz Schlautmann mit einer interessanten Bilder-Strecke in Erinnerung rief.

Für den Vorstand gilt der Jahres-Abschluss auch als idealer Zeitpunkt, Danke zu sagen bei all den Mitgliedern, die sich im Laufe des Jahres durch ihren Einsatz für den Herzsport verdient gemacht haben. Hier bedankte sich Ingrid Volmer ganz besonders und herzlich bei den Ärzten, die durch ihre Anwesenheit bei den Übungsstunden den Herzsport erst möglich machen, wie bei der Übergabe der Präsente betont wurde.