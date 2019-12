Die kleine Bühne im ersten Stock der Overbergschule wird zum Catwalk. Sieben junge Models – allesamt Schülerinnen der OGS – bewegen sich selbstsicher zur fetzigen Musik, drehen sich einmal um sich selbst, laufen zum Publikum und wieder zurück auf die Bühne. Doch was haben die Mädels da an? Müllsäcke? Und die Stola, die so silbrig glänzt – ist das nicht Aluminiumfolie? Und unter dem Müllrock – da blitzt doch Luftpolsterung heraus, oder?

Tatsächlich: Die Models präsentieren selbst kreierte Trash-Fashion. Die Modenschau am Montagnachmittag ist Höhe- und Endpunkt eines Projekts, das Anja Weinreder und Maurice Westermann umsetzen. Die beiden sind angehende Erzieherin bzw. Erzieher, die am Berufskolleg Lise Meitner in Ahaus ausgebildet werden. Dazu gehört, ein Projekt mit Schülern durchzuführen – und die OGS der Overbergschule erklärte sich bereit mitzumachen.

Und warum Müll-Kleidung? „Wir halten den Nachhaltigkeitsgedanken für relevant“, sagt Maurice Westermann. Ökologische Bildung gehört zu den Aufgaben, die die moderne Pädagogik vermitteln soll. „Wir haben mit den Kindern überlegt, was man tun kann gegen die Wegwerfmentalität.“

Dabei stießen die beiden nicht nur auf offene Ohren bei der Overbergschule, wie Meike ten Bosch als Kontaktfrau deutlich macht. Auch die teilnehmenden Mädchen waren gleich Feuer und Flamme.

An sechs Montagen ging es auf Ideen- und Materialsuche, das Material wurde erkundet und schließlich wurden die Röcke, Hüte, Schals und Kleider hergestellt. „Die Kinder haben selbst geguckt, was weggeworfen wird und – in Absprache mit dem Elternhaus – verwertet werden kann.“

Und dann stehen sie auf der Bühne: in kleidsamen blauen Müllsäcken (die allerdings noch nicht in Gebrauch waren), beklebt mit bunter Folie, in die Weingummi eingepackt war. Eine Schleife aus Stofffetzen, ein Schmetterling aus Pappe und einer Klopapierrolle, Verzierungen und Strass aus Abfällen. Maurice Westermann moderiert die Schau.

Das Publikum – OGS-Schüler, Erzieherinnen, auch einige Eltern sind dabei, applaudiert kräftig. Wie bei einer richtigen Modenschau. Das Projekt ist geglückt – und alles andere als Müll . . .