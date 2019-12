Um Sprengungen zu verhindern, werden Geldautomaten von niederländischen Banken ab sofort nachts in der Zeit zwischen 23 und sieben Uhr außer Betrieb genommen. Das berichtet die Tageszeitung TC Tubantia. Wie ein Sprecher der Niederländischen Bankenvereinigung (NBV) betonte, werden die Automaten ausgeschaltet, aber nicht leer geräumt. Das Ausschalten erschwere möglichen Tätern die Leerung der Automaten. Weitere Detailangaben dazu machte er nicht. In den vergangenen Wochen waren zuletzt zwei Bankautomaten der Rabobank in Tubbergen und Lattrop gesprengt worden. Die Tat in Tubbergen missglückte allerdings.

Wie die Bank mitteilte, gebe es trotz der Vorfälle aber keine Überlegungen, Bankautomaten aus den kleineren Orten abzuziehen. Auch geht die Bank davon aus, dass die nächtliche Einschränkung keine gravierenden Auswirkungen auf die Versorgung mit Bargeld haben wird. Denn: Weniger als zwei Prozent aller Geldabhebungen an frei stehenden Geldautomaten finde nachts statt, so die Bankenvereinigung.

Banken, Bankenaufsicht und Polizei suchen im Zusammenhang mit den jüngsten Vorfällen weiter verstärkt nach Möglichkeiten, Banknoten durch neue Methoden im Fall einer Automatensprengung für die Täter unbrauchbar zu machen.