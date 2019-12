Für einen bleibenden Eindruck

Unter all den Naturwissenschaftlern und Ingenieuren von Albert Einstein bis Max Planck und Heinrich Hertz, nach denen in den Industriegebieten im Osten Gronaus die Straßen benannt sind, finden wir nur eine Frau, nämlich Marie Curie . Bei der Verleihung der diesjährigen Nobelpreise wurde gerade gelegentlich an die polnisch-französische Forscherin erinnert, die als bislang einzige Frau zweimal einen Nobelpreis erhalten hat und als bislang einzige überhaupt die Preise für Chemie und Physik.

Sie war mit ihrer Grundlagenforschung zur Radioaktivität der Zeit weit voraus. In Gronau erinnert, etwas versteckt im Industriegebiet Am Berge, eine Straße an die berühmte Forscherin.

Die Adresse Marie-Curie-Straße 18 gehört zu einem Unternehmen, das sich seit etwa zehn Jahren der Produktion von „Formschaum“ verschrieben hat – und auch genau so heißt: Formschaum Gronau, kurz: FSG. Was dort hergestellt wird, ist ein Medizinprodukt. Der orthopädische Abdruckschaum, der in großen Schaumklötzen langsam „gebacken“, danach in große Scheiben und in handliche Blöcke geschnitten wird, dient orthopädischen Schuhmachern in der ganzen Welt als Hilfsmittel bei der Herstellung von Schuhen und Einlagen.

Geschäftsführer Sterfan Wessendorf mit einem Set, mit dem man einen Pfotenabdruck seines Haustiers erstellen kann. Foto: Norbert Diekmann

Dass wirklich „die ganze Welt“ beliefert wird, bestätigt Mitinhaber und Geschäftsführer Stefan Wessendorf: „Wir liefern zum Beispiel nach Israel und in den Nahen Osten, unsere Kunden sitzen in Thailand und in Neuseeland.“ Globalisierung ganz praktisch. So werden die Arbeitsplätze in Gronau auf Dauer gesichert. Es arbeiten etwa sieben bis acht Festangestellte in dem Unternehmen, gelegentlich gibt es Bedarf für Aushilfskräfte.

Stefan Wessendorf ist ein kreativer Tüftler. Man sollte meinen, für die orthopädischen Schuhmacher reicht es, jeweils zwei Abdruckschaumplatten eines Kunden in einen Karton zu stecken und fertig.

Weit gefehlt: Wessendorf bietet farbliche Varianten an, die Schäume können unterschiedliche Dickte aufweisen, die Versandtaschen werden so gestaltet, dass die Farbe der Platten von außen erkennbar ist. Es gibt Platten für extra tiefe Abdrucke und für Füße in Übergröße. Ein spezielles Format für Diabetiker ebenso. Die neueste Errungenschaft als Nachhaltigkeitsbeitrag: besonders dünne Platten.

Der orthopädische Abdruckschaum war aber nicht der einzige Grund, die Tür Nummer 18 an der Marie Curie-Straße zu öffnen. FSG unterstützt den Bundesverband der Tierbestatter. Warum das, wollten wir wissen. Stefan Wessendorf erklärt: Der von ihm und seinem Team produzierte Abdruckschaum ist nicht nur für orthopädische Schuhmacher interessant. Irgendwann ist er darauf gekommen, dass man so auch Fuß- oder Handabdrücke von Kleinkindern festhalten kann. Also gibt es die Abdruckschäume auch als Blöcke in Verbindung mit edlen Bilderrahmen in Bambus, schwarz, weiß und Edelstahl.

Stolz präsentierte er seine neueste Entwicklung: Ein Set, bei dem nicht nur der Fußabdruck gerahmt wird, sondern mit einem Gips-Abdruck positiv gefüllt werden kann. Und damit haben wir auch die Antwort auf die Frage nach der Verbindung zu den Tierbestattern. Für manche Tierfreunde ist es eine schöne Erinnerung an den heißgeliebten Vierbeiner, wenn sie Foto und Pfotenabdruck in einem edlen Rahmen präsentieren können.