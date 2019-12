Ferienbetreuung an der OGS

Gronau -

Von Frank Zimmermann

Insbesondere berufstätige und alleinerziehende Eltern sind gestresst, wenn sie nur mit Müh und Not die Betreuung ihrer Kinder in den mehr als zwölf Wochen Schulferien organisiert bekommen. Das hat eine Befragung der Eltern durch die Stadt ergeben. Nun tüfteln die städtischen Jugendhilfeplaner an Lösungen.