Die Landwirte in Gronau und Umgebung setzen ihre Proteste gegen die aktuelle Agrarpolitik fort. Mit Plakaten und Transparenten an ihren Traktoren wollen die Landwirte am Mittwoch (18. Dezember) von ca. 16.30 bis 17 Uhr auf ihre Forderungen aufmerksam machen.

An den Protesten, zu denen die Initiative „Land schafft Verbindung“ aufgerufen hat, beteiligen sich zum Beispiel auch Landwirte aus Darup und Nottuln. Mit diesen Protesten möchten die Landwirte unter anderem auf den Referentenentwurf zur neuen Düngeverordnung hinweisen. Sie befürchten, dass diese Verordnung kurzfristig verabschiedet werden soll.

Zugleich sollen die Proteste auch ein Symbol der Solidarität mit den Berufskollegen in den Niederlanden sein, wo für Mittwoch zahlreiche Demonstrationen geplant sind. Als Zeichen der Solidarität sind auch Trecker-Demos deutscher Landwirte in der Grenzregion geplant.