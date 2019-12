Geballtes Experten-Wissen in Sachen Schadstoffbelastung an Schulen fuhr die Stadtverwaltung am Dienstagabend in der Bürgerhalle auf. Gleich sechs Fachleute standen Rede und Antwort. Allerdings: Die Expertenrunde sah sich nur einer kleinen Zuhörerschar gegenüber: Knapp 50 Besucher – darunter ein Dutzend Politiker und Verwaltungsmitarbeiter – machten von dem Angebot Gebrauch.