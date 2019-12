Die Katholische Kindertagesstätte St.-Antonius an der Mühlenmathe 19 ist – wie der Name schon sagt – christlich ausgerichtet. „Wir feiern daher auch alle kirchlichen Feste“, erzählt der Leiter der Einrichtung, Fabian Mengelkamp , und erklärt, „bei uns wird zum Beispiel richtig Sankt Martin gefeiert und kein Lichterfest.“

Aber jetzt ist Advent, und es geht Schritt für Schritt auf Weihnachten zu. Die Kinder haben fleißig gebastelt und mit selbst gestalteten Tannenbäumen, Nikoläusen und was sonst noch dazu gehört ihre Kita in ein Weihnachtsparadies verwandelt. Darüber hinaus hat die Kita sich am Lebendigen Adventskalender der Kirchengemeinde St. Antonius beteiligt.

An jedem Abend im Advent geht in der Gemeinde eine Tür bzw. ein Fenster auf, die Menschen kommen für ein gutes Viertelstündchen zusammen und erleben mit Liedern, Texten, Lichtern in der Gemeinschaft eine kurze Auszeit vom vorweihnachtlichen Alltag. Die Pfarrer der Gemeinde, Messdiener- und Pfadfindergemeinschaft, City-Wohnpark, Stadtbücherei und andere haben in diesem Jahr schon mitgemacht.

Letzte Woche Donnerstag war es die Kita St.-Antonius, die ein Fenster zum Garten öffnete. Die Kinder hatten mit Erzieherinnen und Erziehern ein kleines Stück einstudiert. Bei Spiel und Gesang stellten sie den kleinen Tannenbaum „Frieda“ vor, der sich in seinem Wald nichts sehnlicher wünschte, als einmal festlich geschmückt an Weihnachten alle zu erfreuen. Dass das Bäumchen Frieda schließlich direkt an seinem Platz im Wald bunt geschmückt wurde, führte bei den jungen Akteuren zu einem wilden Gewusel und wurde von den Zuschauern mit kräftigem Applaus bedacht.

In der Kita St.-Antonius wurde der kleine Auftritt für den Lebendigen Adventskalender gleich in ein Winterfest eingebettet. Zu Grillwurst, Stockbrot und Zuckerwatte hatten sich gut 150 Kinder und Erwachsene schon vorher eingefunden. Die kleinen Akteure hatten so auch ihren Auftritt vor großem Publikum. Nächstes Mal sind die Jüngeren bestimmt wieder dabei!