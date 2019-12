„Ich bin in Heek aufgewachsen“, erzählt Manfred Jonischkat , „aber kennengelernt haben wir uns hier in Gronau in der ‚Tränke‘ an der Gildehauser Straße beim Tanz“. Geheiratet wurde ziemlich schnell. „Meine Eltern waren ziemlich streng. Mit einer Frau zusammen ohne verheiratet zu sein, das ging einfach nicht“, erinnert er an deutlich andere Zeiten.

Aus Gronau stammt Marlies Jonischkat , geborene Strodtmann. Sie hat zwar eine Ausbildung in einem Lebensmittelgeschäft gemacht, dann aber bei Gerrit van Delden und schließlich bei der BSG gearbeitet. Als die beiden Kinder des Paares groß waren, war Marlies Jonischkat bis zur Rente als Aufsicht in einer Spielhalle beschäftigt.

Manfred Jonischkat begann nach der Schule eine Friseurlehre in Epe, brach sie aber ab. Eine kaufmännische Ausbildung schloss sich an, die er auch beendete. In dem Beruf hat er aber nicht gearbeitet, sondern sich zum IHK-geprüften Berufskraftfahrer ausbilden lassen. Zehn Jahre lang war er viel international mit Lkw unterwegs. „Wegen der Kinder fand ich es aber nicht so gut, dass er immer weg war“, erzählt Marlies Jonischkat. So wechselte ihr Mann zu M&W/Nordenia. „Dort habe ich in der Produktion dann in vier Schichten gearbeitet. Den Wechsel habe ich nie bereut“, betont der Jubilar. Im Unternehmen engagierte er sich als Schwerbehindertenobmann und wurde schließlich zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt. Diese Position hatte er zwölf Jahre bis zur Rente inne.

Karibik und Kanaren waren lange Jahre bevorzugte Urlaubsziele der heutigen Jubilare. Zu Beginn des Ruhestands legte sich das Paar ein Wohnmobil zu, überwinterte in Spanien und fuhr im Sommer gern an die Ostsee. Jetzt jedoch geht es bei den beiden deutlich gemächlicher zu. Und sie erfreuen sich an den Fotobüchern, die sie auf ihren vielen Reisen haben zusammenstellen können.

Mit ihren Kindern und den vier Enkelkindern wollen Marlies und Manfred Jonischkat das goldene Ehejubiläum am Wochenende bei einem Essen feiern.