Die neue Session ist für die Münsterländer Dinkelfunken insgesamt sehr gut angelaufen, heißt es in einer Mitteilung. Der neue karnevalistische Tanzsportverein aus Gronau wird von den umliegenden Vereinen im Münsterland und in den Niederlanden sehr gut angenommen. Ein voller Terminkalender mit zahlreichen Einladungen – darüber freuen sich nicht nur die Vorstandsmitglieder, sondern auch die Tänzer und Tänzerinnen.

Eine besondere Premiere boten die Dinkelfunken im Dezember bei den Gangmakers aus Hengelo. Nachdem die Funken, wie auch die Sternchen, eine Bestleistung tanzten, präsentierten sie den Gangmakers und ihren Gästen gleich zwei Premieren: Die Mini-Sternchen erlebten ihr Debut und zeigten dabei keine Spur von Aufregunng. Die „absolute Sensation des Tages“, so der Verein war dann der Auftritt von Solo Lina Zierock, die – begleitet von Trainerin Jacqueline Scheffer – den aktuellen Tanz vorführten. Dieser wurde in dieser Form bis jetzt noch nie in Gronau und Umgebung gezeigt.

Neben der Arbeit sei in letzter Zeit auch der Spaß nicht zu kurz gekommen, so der Verein: Eine Weihnachtsfeier der besonderen Art feierten die Funken auf dem Gronauer Weihnachtsmarkt beim Eisstockschießen. Die letzte Ausfahrt am Sonntag führte zu den Bosduuvelkes, wo die Sternchen sich in die Herzen der Gäste tanzten, wie es heißt.

Beim letzten Training der Sternchen, wurde dann auch als Geschenk an die Garde, Stella – das neue Maskottchen – an die Kinder übergeben. Mit dem Vereins T-Shirt und Orden ausgestattet, wurde Stella herzlich in die Tanzgarde aufgenommen.